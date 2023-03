Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG TV Dürkheim/BI Speyer schaffte im Kampf um den Klassenerhalt in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest am Samstag einen wichtigen Befreiungsschlag. Das Schlüsselspiel gegen TS Frankfurt-Griesheim in der Halle des TV Dürkheim endete mit einem 112:56 (55:19)-Kantersieg und verschaffte der SG TV Dürkheim/BI Speyer damit wertvolle Luft im Tabellenkeller.

Die Prognose von SG-Kapitän Philip Karst, der wegen einer Adduktorenzerrung kein Risiko eingehen wollte und pausierte, stimmte – Griesheim besitzt keinen regionalligatauglichen Kader.