Am Wochenende startet die B-Klasse Rhein-Pfalz Nord in die Saison. Es kommt in der Nordstaffel am Sonntag, 12.30 Uhr, zum „kleinen“ Derby zwischen dem FV Freinsheim II und dem SV Weisenheim II.

„Die Vorbereitung war eher zerfahren und unterdurchschnittlich“, urteilt FVF-Spielertrainer Kevin Bappert. Der mit 1:5 verlorene Test gegen den ASV Maxdorf II habe Nachholbedarf in puncto Fitness gezeigt. Da komme das Derby gerade recht, weil es da keine Motivationsprobleme gebe. „Ich habe die Qual der Wahl, es sind fast alle dabei“, freut sich Bappert und klopft dreimal auf Holz.

Schöpper sieht seine Weisenheimer als Außenseiter

Auch Martin Schöpper, der spielende Co-Trainer des SVW II, kann sein Team fast in Bestbesetzung auf den Rasen schicken. Er sieht sein Team in der Außenseiterrolle. „Freinsheim ist klarer Favorit. Das wird sauschwer“, befürchtet der Abwehrspieler. Entscheidend seien Einstellung und Kampfgeist. „Ich erwarte von jedem 120 Prozent“, betont Schöpper.