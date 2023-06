Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frauen in der Kunst – das beschränkte sich über Jahrhunderte fast gänzlich auf die Funktion als Motiv. Frauenbildnisse im Sinne von Abbildungen von Frauen gibt es jetzt in der Ausstellung „Women, Frauen, Femmes“, die Günter Hesse und Günter Hornung von Freitag an in ihrer „Art Gallery am Stadtplatz“ in Bad Dürkheim zeigen, zwar auch, und gar nicht mal zu knapp! Doch hier werfen ausschließlich Frauen einen Blick auf Frauen.

Wobei sich dies im Ergebnis eigentlich gar nicht so sehr von „Männer-Kunst“ unterscheidet. Die Schönheit wird hier auch gefeiert, und tatkräftige,