Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Hitzesommer 2022 ist vielen Menschen noch in Erinnerung, vor allem die drastischen Bilder vom Niedrigwasser im Rhein bleiben im Gedächtnis. Für das Trinkwasser in der Region ist die Niederschlagsmenge in der warmen Jahreszeit aber nicht entscheidend. Doch wie sieht es mit der Versorgungssicherheit aus?

Die knapp 20.000 Bürgerinnen und Bürger in Bad Dürkheim und die dort ansässigen Unternehmen verbrauchen im Jahr durchschnittlich etwa 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser. Große Teile