„Was bleibt, ist die Veränderung; was sich verändert, bleibt.“ Mit diesem Satz hat Michael Richter, ein deutscher Zeithistoriker vermutlich nicht speziell die Kirche gemeint, aber der Ruf nach Veränderung macht vor den Kirchentüren nicht halt. Kirche soll sich verändern, moderner werden, sich in Sprache und Vermittlungsstil der heutigen Zeit anpassen – und doch so bleiben wie sie ist, wie man es gewohnt war.

Vielen macht Veränderung Angst. Vielleicht wird der Synodale Weg, den die katholische Kirche in Deutschland seit einiger Zeit geht, deshalb auch nicht von allen positiv gesehen. Dabei ist es wichtig, dass Kirche in der heutigen Zeit sich in Frage stellt und in Frage stellen lässt. Nur, weil etwas „immer so gemacht“ wurde, heißt das nicht zwangsläufig, dass sich nichts verändern darf oder muss.

Es ist wichtig, dass über Ämter und Dienste gesprochen wird und über die Macht, die man durch die Verleihung diverser Ämter oder durch die Ausübung diverser Dienste unweigerlich hat. Es ist wichtig über den Missbrauch von Macht (in allen Facetten) zu sprechen. Es ist wichtig über Geschlechtergerechtigkeit zu sprechen, weil sie leider immer noch nicht selbstverständlich ist. Es ist wichtig über „Leben in gelingenden Beziehungen“ ins Gespräch zu kommen, wie es ein Forum des Synodalen Weges tut. Auch der Papst begrüßt diesen Prozess, will ihn sogar für die gesamte Kirche und verschiebt deshalb die eigentliche Bischofssynode „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Partizipation und Mission“ um ein Jahr.

Der Synodale Weg ist eine Chance für die Kirche heute. Die Institution Kirche ist kein Selbstzweck. Sie soll der Weitergabe der frohen Botschaft, also des Evangeliums, in Wort und Leben dienen. Manche haben die Sorge, dass beim Veränderungsprozess der Kirche zu viele als notwendig erachtete Traditionen auf der Strecke bleiben könnten. Aber ein Satz, der mich schon vor über 25 Jahren fasziniert hat, lautet: „Tradition heißt nicht die Asche bewahren, sondern die Flamme weitergeben.“ Ohne dringend notwendige Veränderungen verspielt die Kirche in hohem Maß ihre eigene Zukunft.

Der Synodale Weg und die angemahnten Aufrufe zur Veränderung sind ja keine Veränderung des Glaubens selbst. Kirche ist nicht nur Institution, nicht nur Gebäude aus Stein, sondern lebendige Gemeinschaft. Kirche ist dort, wo wir Jesus in unser Leben lassen, wo wir unser Leben von Jesus auf Gott hin verändern lassen und so seine frohmachende Botschaft dahin bringen, wo wir sind. Schauen wir über den Kirchturm hinaus auf die Kirche, die wir selber sind. Seien wir endlos veränderungsbereit, denn „was sich verändert, bleibt“.