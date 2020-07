Wenn man selbst nur zwei Millimeter groß ist, dann kann so ein hochstehendes Blütenblättchen schon zum Hindernis werden. Die dunkel glänzenden Käfer in der Mohnblüte sind zwar winzig, aber sie kommen doch ans Ziel. Sieht aus, als turnen sie an den feinen Staubblättern der Blüte herum.

Was suchen sie hier im Berntal bei Leistadt im Mohn? Klar, sie haben Hunger. „Die Blütenbesucher heißen Rapsglanzkäfer und gehören zur Familie der Glanzkäfer“, sagt Insektenkenner Manfred Niehuis. „Sie ernähren sich von Blütenpollen und benagen auch Stempel und Fruchtknoten.“

Abseits von Feldern eher harmlos

Wie der Name verrät, lebt der Rapsglanzkäfer oft an Raps. Wo diese Pflanze auf großen Feldern angebaut wird, können sich die Käfer sogar massenhaft vermehren. Sie zerbeißen die Raps-Knospen, um an den Pollen zu kommen. Gibt es sehr viele dieser Insekten, werden viele Knospen zerstört. Deswegen gelten Rapsglanzkäfer in der Landwirtschaft als Schädlinge.

Und wie vermehren sie sich? „Die Weibchen legen ihre Eier in die Blütenknospen. Ist die Larve geschlüpft, beißt sie sich ins Innere der Knospe und entwickelt sich dann an den Staubblättern, sie nagt also an ihnen“, erklärt Niehuis.

Abseits der Felder sind die Käferchen eher harmlos. In den Blüten von Garten- oder Wildpflanzen wie diesem Mohn richten sie keinen ernsten Schaden an. Während sie sich satt fressen, bleibt Blütenstaub an ihnen hängen. Sind die Tierchen auch noch so klein, auch sie tragen zum Bestäuben von Blüten bei.