So manch einem kommt die Schulzeit wie ein Marathon vor, der sich ganz gewaltig hinzieht. Und auch die – noch – weit kürzere Phase der Corona-Pandemie kommt vielen wie eine Ewigkeit vor. Nun hat Letztere eine ungewöhnliche Auswirkung auf Erstere. Und diesmal hat es nichts mit geschlossenen Schulen und Heimunterricht zu tun.

Vielmehr hat der Landkreis für die 4000 vom Hyundai-Autohaus Schläfer gesponsorten Läuferbeutel, die beim abgesagten Weinstraßen-Marathon im April an die Sportler verteilt werden sollten, eine neue Bestimmung gefunden: In die Stofftaschen im Turnbeutelformat wandern nun Schulbücher.

Denn aktuell werden in der Sporthalle der Carl-Orff-Realschule plus die Pakete für die Schulbuchausleihe gepackt. An den weiterführenden Schulen im Kreis gibt es rund 6600 Schüler, davon haben sich rund 4200 für die Schulbuchausleihe angemeldet. Rund neun Wochen ist das Team um Anna Krauß, die in der Kreisverwaltung die Schulbuchausleihe koordiniert, beschäftigt: Rücknahme der Bücher vor den Ferien, dann etwa fünf Wochen Bücher sortieren und verpacken, eine Woche an die Schulen verteilen und eine Woche Bücher ausgeben. Auch das klingt irgendwie nach Marathon, wenn man sich die einzusortierenden Bücherberge vorstellt. Zehn jugendliche Helfer packen mit an und können sich so laut Verwaltung in den Ferien etwas dazu verdienen.

Sponsoren für nächsten Marathon wieder an Bord

Derweil ist nach dem abgesagten Marathon vor dem nächsten Marathon. Der findet im Zweijahresrhythmus statt und steht für 2022 wieder im Laufkalender. „Alle Sponsoren sind für den nächsten Marathon wieder mit an Bord“, berichtet Marathonorganisator Rolf Kley. Auch das Autohaus Schläfer sponsort wieder die Läuferbeutel. Und wir alle hoffen, dass sie beim Marathon auch wirklich gebraucht werden und nicht aus der Pandemie ein nicht enden wollender Dauerdauerdauerlauf wird.