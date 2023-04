Als beweglicher Feiertag richtet sich der Ostersonntag nach dem ersten Vollmond, der auf den Frühlingsbeginn folgt. So trägt der Vollmond im April auch den Namen „Ostermond“. Am Donnerstag um 6.35 Uhr hat er seine kreisrunde Phase erreicht. Bei klarem Himmel kann man Luna aber auch am Tag davor und danach in ihrer vollen Pracht bestaunen. Noch andere Namen hat der Vollmond im April, so wird er auch Grasmond oder Pink Moon genannt. Wenn er sich jetzt am frühen Morgen vom Himmel verabschiedet und hinter der Haardt untergeht, kann er tatsächlich leicht rötlich aussehen. Die Bezeichnung soll aber von den Flammenblumen herrühren, die im nordamerikanischen Frühling rosa erblühen.