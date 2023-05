Menschen im Landkreis, die gerade Eltern geworden sind und ab dem 1. April Elterngeld beantragt haben, bekommen ab sofort erfreuliche Post von der Kreisverwaltung. Diese nachträgliche, aber gleichwohl freudige Nachricht ist allerdings keineswegs als Aprilscherz zu verstehen. „Wir sind ein familienfreundlicher Landkreis, der Familien nicht im Stich lässt, sondern auf die Menschen offen zugeht“, erklärt Jugendamtsleiter Alexander Kirchmer die Beweggründe der Aktion.

Neben Informationsmaterial soll der grünen Tasche des Kreises mit dem Aufdruck „Netzwerk DÜW – Kindeswohl und Kindergesundheit“ ein Brief von Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld und dem Ersten Kreisbeigeordneten Timo Jordan beiliegen, in dem sie auf Hilfs- und Familienbildungsangebote, Eltern-Kind-Treffs sowie Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern hinweisen. Außerdem gibt es ein knallgrünes Lätzchen und ein Babyhandtuch mit dem Logo des Landkreises.

Die Initiative mit den Lätzchen für die Kleinsten richtet sich zugleich an die „Großen“: Man will sensibilisieren und aufmerksam machen auf bestehende Angebote und Beratungsstellen, etwa mit der Broschüre „Frühe Hilfen“. Denn eins weiß auch der Kreis: Sich in der neuen Konstellation als Eltern zurechtzufinden, erfordert mehr als nur ein knallgrünes Lätzchen für kleine Kleckereien.

Storchenküken werden abgeschirmt

Keine Lätzchen zur Begrüßung haben die kleinen Storchenkinder oder ihre Eltern zur Geburt im Nest auf der protestantischen Kirche in Freinsheim bekommen. Dafür werden sie aber mit reichlich Aufmerksamkeit beschenkt. Man kann ja auch den Blick von den süßen kleinen grauen Flauschebällchen kaum abwenden. Wie sie sich hungrig den Schnäbeln von Storchenmama oder-papa entgegenstrecken, ist dank der Webcam eine schöne Ablenkung vom Alltagsstress. Bedauerlich, dass die Kleinen von dem diensthabenden Elternteil im Nest so schnell wieder schützend unters Federkleid gesteckt werden. Aber bei dem miesen Wetter kann man ja verstehen, dass die Küken warm gehalten werden müssen. Vier sind bislang geschlüpft. Ob am Wochenende auch noch ein Fünftes dazukommt? Lieber nicht, denn schon die vier Geschlüpften werden es wohl kaum bis zum Sommer schaffen.