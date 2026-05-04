Auf dem 21. Kräutermarkt in Wachenheim gab’s am Sonntag nicht nur Kräuter, sondern auch viel Kulinarisches, Information und Begegnung.

Der Kräutermarkt in Wachenheim rund um die St.-Georgskirche ist beliebt: Bereits vor Beginn um 11 Uhr kreisen Autos durch die umliegenden Gässchen auf der Suche nach Parkmöglichkeiten. Viele Besucher kommen aus der weiteren Region. Die Sonne strahlt, der Veranstaltungsbereich füllt sich schnell mit Menschen, die in mitgebrachten Körben Pflanzen, Gemüse und Feinkost transportieren. Auch die gastronomischen Angebote sind gut besucht.

„Für mich ist der Kräutermarkt der schönste Tag im Jahr“, strahlt Birgit aus Wachenheim. Die Auswahl bei den rund 50 Ausstellern ist groß: An den Kräuterständen gibt es nicht einfach nur „Pfefferminz“, sondern viele unterschiedliche Sorten wie Zitronen-, marokkanische, Mojito-, Erdbeer- oder Ananasminze. Zu Verwendung und Anbau kann man sich vor Ort beraten lassen – vor allem aber die Kräuter selbst anfassen, sehen und riechen.

Vielfalt im Sortiment

Ebenso groß ist die Sortenvielfalt bei Gemüsepflanzen: Melanie Grabner vom Stand „lilatomate“ aus Böhl-Iggelheim hat 120 Tomatensorten im Angebot. Alle sind samenfest, das heißt, es lassen sich neue Pflanzen nachziehen. Viele ihrer Sorten sind „alt“. Neben den üblichen roten Tomaten gibt es gelbe, grüne und schwarze. Die Namen klingen so fantasievoll wie „Indigorose“, Gregory oder Haubners Vollendung. Reife grüne Tomaten sollen süß schmecken – erkennen lasse sich das daran, dass sie sich weich anfühlen „wie ein Griff in die eigenen Backen“.

Auch „fertige“ Lebens- und Genussmittel sowie Kosmetika werden angeboten: handgemachte Naturseifen etwa, deren Basis aus Kokosfett und Olivenöl besteht. Ätherische oder Parfümöle sorgen für den Duft. An anderen Ständen gibt es Gewürze, Marmeladen und Chutneys. Die Kräuter- und Gewürzmanufaktur „Der magische Garten“ aus Neustadt bietet Mischungen zum Anrühren von Dips oder Saucen an. Der Dip „Printemps“ enthält neben Estragon, Spargel, Zwiebeln und Dill auch Wildkräuter wie Bärlauch und Brennnessel.

Bei der Manufaktur Hellmann aus Wachenheim gibt es unter anderem sortenreine Orangenmarmeladen aus Bitterorange, Blutorange und Grapefruit. Selbst das Geliermittel Pektin wird aus der Schale gewonnen. Der Geschmack ist intensiv und fruchtig. An anderen Ständen werden Schnäpse, Fruchtessige, Fruchtbalsame, Liköre und Öle angeboten. Beim „Musikantenbrot“ ist die Kruste mit Koriander, Fenchel und Anis gewürzt.

Einmal im Monat offen

Auch für den Ziergarten gibt es Beratung: Die Staudenmeisterin Ruth Drumm hat in ihrem Betrieb in Hanhofen rund tausend Stauden im Angebot, darunter viele bislang wenig bekannte Arten zur dauerhaften Gartengestaltung. Sie ist 70 Jahre alt und von Anfang an beim Kräutermarkt dabei. Christiane Augustin aus Forst empfiehlt sie, bei der aktuellen Trockenheit Sandsteinmauern zu wässern, damit Pflanzen besser gedeihen.

Wer keinen eigenen Garten hat oder sich zusätzlich engagieren möchte, kann im „Stadtmauergarten“ des Heimatvereins Wachenheim aktiv werden. Das ursprünglich als „Mittelaltergarten“ gestaltete Areal ist naturnah angelegt. Auf dem Gelände wachsen verschiedene Kräuter, ein Weidenpavillon und zahlreiche Sitzgelegenheiten machen ihn zu einer kleinen Oase. Künftig soll er einmal im Monat für Begegnungsangebote geöffnet werden.

Kai Hensel stellt bei einer Kräuterführung einige der dort wachsenden Arten vor, darunter auch weniger bekannte wie den weiß blühenden „Milchstern“, der nur in naturnah bewirtschafteten Weinbergen vorkommt. Imker Michael Krüger hat auf dem Gelände zwei Bienenkästen und gewährt bei Führungen Einblicke in seine Arbeit und in das Innenleben eines Bienenstocks.

Auch das Gartenprojekt der „Grundschule an der Wachtenburg“ ist im Stadtmauergarten angesiedelt. Die Schüler stellen ihr Projekt an einem Infotisch vor. Mit dem Verkauf von Gemüsepflanzen in recycelten Milchtüten, bemalten Steinen und Untersetzern sammeln sie Geld für Gartengeräte. „Und Wasser bräuchten wir“, sagen sie – die Regentonnen seien leer.