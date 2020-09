Mit ihrem Hildegard-Knef-Programm gastiert die Sängerin Nicole Metzger am Freitag, 18. September, um 19.30 Uhr im Von-Busch-Hof in Freinsheim.

In „Metzger Knef – So oder so ist das Leben“ tritt die Sängerin Nicole Metzger laut Veranstalter „ein in den Dialog mit der Knef und versucht mit dem außergewöhnlichen Klang ihrer Stimme, mit der Magie ihres musikalischen Ausdrucks, die Knef zu locken, zu erkunden, zu befreunden, zu entdecken“.

Metzger verstecke sich dabei nicht hinter dem Original. Die Knef bleibe die Knef, die Metzger bleibe die Metzger. Gleichzeitig würden sich die Seelen der beiden herausragenden Künstlerinnen verbinden. „Man spürt, entdeckt und erlebt im Gesang der Metzger die Knef. Man findet in den Texten und der Lyrik der Knef die Metzger“, kündigt der Kulturverein der Verbandsgemeinde Freinsheim an.

Neben Sängerin Nicole Metzger erleben die Besucher Jean Yves Jung am Piano, Jens Loh am Bass und Jean Marc Robin an den Drums. Der Eintritt kostet 16 Euro pro Person, zehn Euro ermäßigt. Karten können beim i-Punkt unter der Telefonnummer 06353 989294 reserviert werden. Wer den Abend besuchen möchte, muss Adresse und Telefonnummer angeben. Am Veranstaltungsabend gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.