Ein kleiner, schmächtiger Mann, der geführt werden muss, weil er schlecht laufen und schlecht sehen kann, so kam Giora Feidman bei seinem Konzert beim Förderverein zur Erhaltung der protestantischen Kirche Wachenheim am Dienstag in der St. Georgskirche auf die Bühne. Doch das Konzert wurde für die Besucher zu einem Erlebnis.

Denn der 86-Jährige kann immer noch hervorragend Klarinette spielen, besitzt immer noch eine enorme Bühnenpräsenz, eine ganz eigene Mischung aus Charme, Schalk und Eitelkeit. Und