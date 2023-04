Die Lage des Fußball-Bezirksligisten FV Freinsheim ist prekär wie nie zuvor in dieser Runde. Für Abhilfe kann die Elf sorgen, indem sie am Samstag, 16 Uhr, das Spiel beim abgestiegenen Tabellenletzten Südwest Ludwigshafen gewinnt.

„Mit den Siegen von Weisenheim und Frankenthal sind die Abstiegskandidaten enger zusammengerückt. Es sind nur noch fünf Spiele, und man darf sich keinen Ausrutscher erlauben“, weist FVF-Trainer Christian Schäfer auf die angespannte Lage hin. Wichtig sei, dass Freinsheim alles in der eigenen Hand habe und noch über dem Strich stehe. Das Polster beträgt jedoch nur noch zwei Zähler. Das Team müsse die Aufgabe anders als zuletzt angehen, mit mehr Biss und Härte auftreten, effizienter werden und eine größere Gier im Torabschluss entwickeln, fordert der Coach.

Schweres Restprogramm

Das Restprogramm der Blau-Weißen ist tückisch: Nach der Begegnung in Ludwigshafen gibt es zwar noch drei Heimspiele, doch trifft Freinsheim dabei durchweg auf Teams aus dem oberen Tabellendrittel: zuerst das Derby gegen Seebach, dann die Spiele gegen die Aufstiegskandidaten Queichhambach und Geinsheim. Dazwischen wartet noch die Auswärtspartie beim unberechenbaren Aufsteiger TuS Mechtersheim II. „Egal wie, ein Sieg muss her. Das dies nicht leicht wird, sieht man daran, dass Südwest zuletzt gegen Queichhambach ein 0:0 erreicht hat“, warnt Schäfer. Er muss auf Dennis Drees verzichten, der sich im Abschlusstraining einen Bänderriss zugezogen hatte. „Vielleicht kehrt der eine oder andere zurück“, hofft der Trainer.

Schäfer hat in der Saison 2011/2012 selbst das Trikot des tief gefallenen Ludwigshafener Traditionsvereins getragen. „Damals haben wir in der Verbandsliga gespielt und sind Zwölfter geworden“, erinnert sich der Übungsleiter, dem es in dieser Runde bei Südwest gut gefallen hatte. In den folgenden Jahren setzte eine Talfahrt ein, mit dem Abstieg in die A-Klasse als Tiefpunkt. Kontakte hat Schäfer noch, vornehmlich zu Betreuer Peter Rinkefeil. Für Sentimentalitäten gibt es allerdings keinen Platz.