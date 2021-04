„Die KVHS kommt jetzt zu Ihnen nach Hause!“ – wer eine E-Mail von der Kreisvolkshochschule bekommt, sieht es direkt: Corona hat auch die Bildungseinrichtung dazu gebracht, Kurse und Angebote ins Netz zu verlegen. Wir haben mit KVHS-Leiter Dirk Michel über Lernen und Lehren in Zeiten von Corona gesprochen.

Bad Dürkheim. „Glücklicherweise sind wir schon länger an die bundesweite Lernplattform für alle Volkshochschulen, die VHS-Cloud, angebunden“, verrät Michel, warum der Weg in die digitalen Angebote für die Volkshochschule kein weiter war. „Auch vor der Pandemie konnten wir schon Online-Veranstaltungen machen, aber seit dem ersten Lockdown im Frühjahr haben wir das forciert“, berichtet der VHS-Leiter weiter.

Es ist eine schwierige Zeit, in der Michel das Amt vor fünf Monaten von seinem Vorgänger Dirk Wolk-Pöhlmann übernommen hat. „Die Buchungen sind massiv zurückgegangen, die Zurückhaltung war und ist groß bei den Leuten.“ Trotz einer Besserung, als die Beschränkungen über die Sommermonate gelockert waren, fiel rund die Hälfte aller Kurse komplett aus. Als Ursache hat Michel, der in der Geschäftsstelle der KVHS mit sechs Kolleginnen aus verschiedenen Fachbereichen arbeitet, unter anderem das Alter der Kunden erkannt: „Viele gehören der Risikogruppe an.“

Kreative, gestaltende Angebote gehen online gut

Also hieß es auch für die KVHS, vom Chef „Mutterschiff“ der insgesamt 13 Außenstellen genannt, zu überlegen: Was können wir digital anbieten? 20 Kurse laufen derzeit online, „besonders gut geht das bei kreativen, gestaltenden Angeboten“, hat Michel erkannt. Das betreffe vor allem die Offene Kreativ-Werkstatt, die ebenfalls zu den Außenstellen gehört. Auch reine Vortragsreihen könnten sehr gut online über die Bühne gehen.

Wer teilnehmen möchte, bucht einen Kurs und erhält dann spezifisch dafür Zugangsdaten für die VHS-Cloud. Die Unterrichtseinheiten oder Vorträge werden dann live gestreamt, entweder aus den VHS-Räumen oder bei den Dozenten. Zusätzlich dazu können über die Cloud Materialien, Erklärvideos oder Informationen zum Kurs heruntergeladen werden.

Eigentlich waren 900 Kurse geplant

Aktuelle Angebote sind im Internet auf www.kvhs-duew.de unter dem Menüpunkt „Online lernen“ zu finden. Unter anderem startet am Donnerstag, 14. Januar, ein Kurs „Auf den Spuren von Paul Klee – Farbe und ich sind eins“. Am Freitag, 15., oder Samstag, 16. Januar, steht Acrylmalerei für Anfänger und Fortgeschrittene auf dem Programm. Auch die Vortragsreihe „Smart democracy“ findet online statt und beschäftigt sich demnächst mit der „Digitalisierung der Gesellschaft“ (Mittwoch, 17. März, 19 Uhr) oder „Smarte Mobilität für alle – wie gestalten wir die Verkehrswende?“ (Dienstag, 4. Mai, 19 Uhr).

Eigentlich seien für das erste Semester in diesem Jahr 900 Kurse geplant gewesen. „Wir müssen jetzt sehen, bei welchen es Sinn ergibt, sie auf die Online-Schiene zu setzen“, erklärt der VHS-Chef. Das sei bei Weitem nicht bei allen möglich, weil manche Dozenten nicht online agieren wollen, bei anderen Themen zeigen die Kunden an Online-Angeboten kein Interesse.

Einstieg in Soziale Netzwerke

Weil die KVHS selbst über die Ausrüstung verfügt, um Angebote live ins Internet zu übertragen, ist laut Michel auch eine andere Anwendung denkbar: „Wenn wir Präsenzunterricht mit wenigen Teilnehmern halten dürfen, aber viele Anmeldungen haben, könnten wir die Leute auf zwei Räume verteilen und dann in den zweiten Raum streamen“, verrät Michel aktuelle Überlegungen.

Auch in den Sozialen Netzwerken wie Facebook und Plattformen wie Youtube will die KVHS aktiver werden. „Das wird immer wichtige, vor allem was die jüngeren Zielgruppen angeht, die bei uns unterrepräsentiert waren.“ Beispielsweise seien vom Talentcampus, einem Ferienprogramm, Videos produziert und dann auf Facebook gepostet worden. „Wir kündigen dort auch schon Veranstaltungen an, sind aber noch dabei uns zukunftsgerecht aufzustellen.“ Um die Sozialen Netzwerke komme man nicht mehr herum.

Anmeldungen erleichtern Planung – auch online

Eines ist Michel aber wichtig: „Volkshochschulen sind nach wie vor Orte der Begegnung. Der soziale Aspekt, das Treffen von Angesicht zu Angesicht hat einen hohen Stellenwert bei unserer Kundschaft.“ Deshalb wird die KVHS so schnell es geht eben auch wieder Präsenzveranstaltungen anbieten. All das bleibt aber weiterhin unter dem Motto: „Weiterbilden, aber sicher!“ Denn wie Michel betont: „Wir haben vieles dazugelernt, gerade, was digitale Angebote angeht, was wir weiter nutzen können. Wir wollen den Leuten vermitteln, dass sie sich bei uns sicher weiterbilden können, auch wenn die Krise noch nicht zu 100 Prozent überstanden ist.“

Um der KVHS und den angeschlossenen Einrichtungen zu helfen, sei es wichtig, „dass die Leute sich bei angebotenen Kursen anmelden. Nur dann wissen wir, dass das Interesse da ist“, erklärt Michel. Werde ein Kurs abgesagt, entstünden keine Kosten. Gebe es Anmeldungen, erleichtere das die Planung und ermögliche es, das Interesse abzufragen, den Kurs online umzusetzen. „Wir versuchen wirklich alles, um unsere Kurse hinzubekommen“, versichert er. Und manchmal, wie beim VHS-Talk, der binnen eines Tages von einer Präsenz- zur Online-Veranstaltung wurde, „erfahren wir auch Dankbarkeit. Die Leute merken, dass wir was tun, um das Angebot aufrechtzuerhalten.“

Was der KVHS-Leiter sich für das Jahr 2021 wünscht? „Dass Teilnehmer wieder das Vertrauen in die Kurse haben wie vor Corona und dass wir ganz viele Leute wieder in unseren Kursen begrüßen dürfen. Wir bekommen viel Zuspruch, wir haben Bestsellerkurse, viele Wiederholungstäter und die möchten wir alle bei uns behalten. Wir freuen uns drauf, dass wir wieder weitermachen können wie vorher, wenn die Corona-Krise überwunden ist.“