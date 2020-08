Die Bagger sind zurück auf der Deponie am Feuerberg bei Friedelsheim. Mit schwerem Gerät bei harten, weil richtig heißen Verhältnissen arbeitet die beauftragte Firma an dem letzten noch abzudichtenden Teil der Deponie des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Bad Dürkheim (AWB). Laut Bernd Lache, Technischer Leiter des AWB, sind es die letzten 12.000 Quadratmeter, die mit verschiedenen Folien, Vlies und Drahtgewirr, das der Ableitung von Regenwasser dient, abgedichtet werden. Dafür müssen die Folien auch verschweißt werden – bei hochsommerlichem Wetter auf schwarzen Kunststoffbahnen ohne Schatten kein leichter Job. Das konnte nur in Etappen gemacht werden, weil sich bei den einzelnen Bauabschnitten der Boden setzen und das Saatgut aufgehen sollte. Noch sind die Bagger von der A 650 aus Bad Dürkheim kommend zu sehen, aber die Arbeiten laufen weit besser als erwartet. „Sechs Wochen Bauzeit waren geplant, jetzt sind die Arbeiten wohl nach rund zweieinhalb Wochen fertig.“ Am kommenden Mittwoch, 19. August, rechnet Lache nun mit dem Abschluss. Dann ist der neue Teil der Deponie komplett abgedichtet. „Regionales Saatgut drauf und viele schöne Steinhaufen für den Steinschmätzer“, nennt Lache mit einem Augenzwinkern letzte „Arbeiten“. Schon jetzt haben teils seltene Tierarten die abgedichtete Deponie als Lebensraum entdeckt. Man könnte auch sagen, der fertige Deckel auf der Deponie wird dann noch ein bisschen aufgehübscht.