Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim will seine kleine Serie von vier Partien ohne Niederlage ausbauen. Gegner ist am Sonntag, 15.15 Uhr, der Tabellenfünfte TSG Deidesheim.

Die Deidesheimer haben mit die höchste individuelle Qualität in der Bezirksliga. Bei den Namen Eric Veth, Nino Schlosser oder Steffen Burnikel, die alle in der Oberliga einen Fußabdruck hinterlassen haben, aber auch Lars Kullmann, Florian Dick oder Michael Lützel, um nur einige Akteure zu nennen, schnalzt der Betrachter mit der Zunge. „Trotzdem traue ich uns einen Sieg zu, vor allem dann, wenn wir so auftreten wie in den vergangenen Wochen. Dazu müssen wir aber noch etwas zielstrebiger werden und uns wieder mehr Chancen erarbeiten“, blickt der Freinsheimer Übungsleiter Christian Schäfer nach vorne.

Das Manko der Deidesheimer ist die fehlende Konstanz. Auftritte der TSG schwanken zwischen großartig und schrecklich, oft auch innerhalb einer Partie, wie am vorigen Samstag bei Abstiegskandidat Oppau. Da führte Deidesheim nach einer guten halben Stunde vermeintlich uneinholbar 3:0, um dann noch vor der Pause binnen sechs Minuten drei Gegentore zu schlucken. Aus dem 3:3 wurde am Ende ein 5:4-Spektakel zugunsten der TSG. Das passt zum Hinspiel, in dem Deidesheim zur Halbzeit 4:0 in Führung lag, sich am Ende aber mit einem mageren 4:4 begnügen musste. Diese beiden Spiele kennzeichnen die Saison 2025/26 der TSG sehr gut.

Auch Freinsheim war lange eher in die Kategorie launisch einzuordnen. Aktuell scheint der FVF aber mehr defensive Stabilität erreicht zu haben. „Wir haben die Gegentore deutlich reduziert, weil wir als Mannschaft besser verteidigen. Auch mal einen Lauf nach hinten zu machen, ist oft genauso wichtig, wie vorne eine gute Offensivaktion zu haben“, verdeutlicht Schäfer. Gefordert seien eine gute Positionierung und Konsequenz in allen Bereichen. Dazu zähle auch, Angriffe besser zu Ende zu spielen. Denn, auch das sollte nicht unerwähnt bleiben, die Zahl der erzielten Tore sank von 2,6 pro Spiel vor der Winterpause auf 1,5 je Partie in der Zeit danach.

Die Freinsheimer haben zudem etwas gutzumachen, setzte es doch in Deidesheim im Oktober in die Hinrunde mit 0:5 die höchste Saisonniederlage. „Da haben wir eine unterirdisch schlechte zweite Halbzeit hingelegt und alles falsch gemacht“, erinnert sich der Coach an vier Gegentreffern nach dem Wechsel.

Erst erloschen Laufbereitschaft und Zweikampfstärke und am Ende war von einer halbwegs funktionierenden Gegenwehr nichts mehr zu sehen. Das Team habe sich letztlich ergeben. „Die zweiten 45 Minuten gehören zu den schlechtesten Halbzeiten in dieser Saison“, resümiert Schäfer. Das soll am Sonntag besser werden.