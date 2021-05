„Den Finger in die Wunde legen.“ Es gibt ein Gemälde, in dem dies sehr detailliert gezeigt wird: Wo Thomas dem auferstandenen Jesus buchstäblich seinen Finger in die Wunde legt. Die Szene spielt auf die Geschichte um den „ungläubigen Thomas“ aus dem Evangelium nach Johannes an.

Jesus ist tot, und die Jünger müssen sich aus Angst vor den jüdischen Behörden verstecken. In dieser Situation der Bedrängnis erscheint ihnen der auferstandene Jesus. Er zeigt den Jüngern seine Wundmale, spricht ihnen gut zu und erfüllt sie mit neuem Vertrauen und neuer Hoffnung.

Ein Jünger bleibt erst mal skeptisch

Leider ist Thomas gerade nicht da, als dies geschieht – und als er dann zurückgekehrt, kann er kaum glauben, was da geschehen sein soll. Thomas ist ein Mensch, der etwas mit Gedanken und Händen erfassen will. „Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht!“, sagt er. Und so erschien Jesus erneut. Und so kam es dann, dass Thomas Jesus den Finger in die Wunde legen konnte.

Schön für Thomas – aber was ist hier die gute Nachricht für uns? Für uns, die die physische Existenz Jesu selber nicht erlebt haben? Für uns als Mann oder Frau, Kind oder älterer Mensch, der nicht den Finger in die Wunde gelegt hat? Für uns als Menschen, deren Alltag oftmals überfüllt ist mit Sorgen um den Job, um die nächste Klassenarbeit oder um einen lieben Menschen, dem es schlecht geht?

Jesus erscheint extra noch mal

Jesus begegnet Thomas’ Anliegen, Glauben begreifen zu wollen, mit Wohlwollen. Er erscheint erneut und ermöglicht Thomas, ihn anzurühren. Und zugleich sagt Jesus in einem Nachsatz: „Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben!“

Ich glaube, dass Jesus es nachvollziehen kann, dass die meisten von uns etwas verstehen, etwas begreifen wollen, bevor sie es glauben – frei nach dem Motto „Das glaube ich erst, wenn ich es sehe.“ Die Schwierigkeit hierbei ist erstens, dass uns Jesus nicht wie den Jüngern erscheint. Und dass wir zweitens versuchen, Glaube mit Wissen zu unterfüttern. Und dann ist es eben kein Glaube mehr, sondern etwas Gewusstes.

Glaube erfordert ein Nicht-Wissen, ist stets ein Wagnis, dass es eben auch anders sein könnte. Glauben ist ein Vertrauensakt. Glaube ist Vertrauen – auch gegen den Augenschein. Wenn uns dies gelingt, dann können wir vielleicht erfahren, was es heißt: „Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben!“