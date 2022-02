Für die Befreiung von Kurdenführer Öcalan haben am Mittwochnachmittag etwa 100 Personen am Dürkheimer Wurstmarkt-Brunnen demonstriert. Nach Polizeiangaben waren die Demonstranten von Luwigshafen aus in die Kurstadt gelaufen. Die Versammlung ist laut Polizei störungsfrei verlaufen. Lediglich in Ludwigshafen sei der Verkehr leicht beeinträchtigt worden.