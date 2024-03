Wie melde ich mich zu Wort? Wie erkenne ich gefälschte Nachrichten? Der Demokratietag für Acht- und Neuntklässler am Werner-Heisenberg-Gymnasium sorgte für manchen Aha-Moment.

„Bleibt respektvoll“, erinnerte Reza Solhi die Schülerinnen und Schüler immer wieder. In seinem Workshop „Speak up“ sollten sie lernen, ihre Stimme zu erheben, dabei aber stets anderen gegenüber respektvoll zu bleiben. „Ich glaube daran, dass jeder von euch eine wichtige Stimme hat“, motivierte er sie, die eigene Meinung zu äußern. Innerhalb einer Schulstunde schaffte es Solhi, dass die Schüler sich auf die Bühne stellten und ein kurzes Statement zu einem für sie wichtigen Thema abgaben. Mit kleinen Übungen sollten sie zunächst Vertrauen aufbauen und sich anschließend trauen, vor Publikum frei zu sprechen. „Demokratie braucht Vertrauen“, betonte Solhi. Die Bildung von Jugendlichen sei für ihn ein Herzensjob, sagte der Wirtschaftswissenschaftler, der sich im Hauptberuf mit Führungs- und Fachkräfteentwicklung beschäftigt.

Der Workshop kam bei den Jugendlichen gut an. „Es war sehr gelungen, eben weil es interaktiv war“, erklärte Henry (15) aus der neunten Klasse. Er wünsche sich mehr davon, der normale Unterricht gehe nicht so sehr ins Detail. Auch das Thema Fake News sei sehr interessant gewesen, sie selbst seien sicher auch schon auf Falschmeldungen hereingefallen, mutmaßte der ebenfalls 15-jährige Moritz. Politische Bildung sei wichtig, erklärten die Jungen, die glauben, selbst von sozialen Medien beeinflusst zu sein. Beide könnten sich vorstellen, bereits mit 16 Jahren zu wählen, so wie es bei der kommenden Europawahl im Juni möglich ist. Die 14-jährige Lean dagegen fühlte sich noch etwas unsicher. „Ich habe Angst, falsch zu wählen“, gab sie zu, noch nicht den Überblick zu haben.

Spielerische Suche nach der Wahrheit

Der schuleigene Demokratietag ist seit Kurzem für die allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz verpflichtend. Mit verschiedenen Workshops und Seminaren soll der Schülerschaft das Thema Demokratie näher gebracht werden, als es nach dem normalen Lehrplan möglich ist. Zwei Themen habe das WHG-Kollegium selbst vorbereitet, erzählte Alena Mattke, Fachbereichsleiterin Sozialkunde. Mithilfe von Filmen wurden die Geschichten von Zeitzeugen erzählt. Im Workshop FAIRteilung ging es um Nachhaltigkeit, als Beispiele nannte Mattke die Themen Wasser, Smartphone-Herstellung und -nutzung. Weitere Themen wurden durch auswärtige Redner vertieft. So gab es unter anderem auch Beiträge über Prozesse, Gerichtsverhandlungen und Überwachung.

„Fake News sind eine Gefahr für die Demokratie“, sagte Dominik Rehermann, der verdeutlichte, wie sich gefälschte Nachrichten erkennen lassen. Am ehesten könne das durch Ausprobieren erlernt werden. Deshalb versuchten seine Workshop-Teilnehmer in einem interaktiven Spiel, als Journalisten herauszufinden, ob ein spezieller Internetpost echt war oder gefälscht. „Geschichten bleiben im Gedächtnis“, sagte Rehermann. Deswegen habe seine Firma dieses Spiel entwickelt, in dem man auch scheitern dürfe, um aus seinen Fehlern lernen zu können. „Politische Bildung ist heute wichtiger denn je“, betonte der Politik- und Bildungswissenschaftler. „Und wir brauchen Methoden, die die jungen Leute ansprechen. Da ist ein Spiel viel besser als ein Vortrag“, erklärte er. Bilderrückverfolgung, Prüfen des Impressums einer Website und die erneute Suche der Überschrift, ob weitere Seiten darüber berichten: Das seien einfache Methoden, um herauszufinden, ob eine Nachricht echt ist, fasste Rehermann anschließend zusammen. „Das sind 30 Sekunden Zeit, die unsere Demokratie stärken.“ Anschließend empfahl er drei Internetseiten, die sich zum Ziel gemacht haben, Fake News und Verschwörungstheorien aufzudecken.

„Die habe ich noch nicht gekannt“, sagte die 14-jährige Julia, die den Workshop und vor allem den Hinweis auf die Bilderrückverfolgung sehr interessant fand. Die 13-jährige Elisa fasste wohl stellvertretend für die meisten Jugendlichen zusammen: „Wir haben heute viel gelernt.“