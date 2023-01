Mit einer Traktorenfahrt von Herxheim am Berg nach Bad Dürkheim wollen am Samstag der Verein „Pro Ost“ sowie das „Bündnis lebenswerte Weinstraße“ gegen den Bau der neuen B271 zwischen Bad Dürkheim und Kallstadt demonstrieren. Die Traktoren stellen sich ab 10.15 Uhr in der Raiffeisenstraße und Am Goldberg in Herxheim am Berg auf. An der Terrasse von Alex Weinlounge findet dann um 11 Uhr eine erste Kundgebung statt. Danach wird die Polizei ein gesichertes Einfädeln der Traktoren auf die B271 Richtung Kallstadt ermöglichen, teilt auf Anfrage die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit.

Gegen 12 Uhr wird es eine weitere Kundgebung auf dem Platz der 100 Weine geben. Wieder mit Hilfe der Polizei werden die Traktoren auf die B271 weiter Richtung Bad Dürkheim gelotst, wo um ab etwa 13.15 Uhr auf dem Wurstmarktplatz die letzte Kundgebung geplant ist. Die Versammlung soll spätestens um 14.30 Uhr enden.

Durch die Traktoren – nach Angaben der VG Freinsheim sind 30 angemeldet – kann es entlang der Strecke zu Verkehrsbehinderungen kommen. An den Kundgebungsorten wird es ein temporäres Halteverbot geben. Bei den Kundgebungen wird laut Kreisverwaltung mit maximal 200 teilnehmenden Personen gerechnet.