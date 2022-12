Für den kompetenten Umgang mit altersverwirrten Patientinnen und Patienten hat das Evangelische Krankenhaus Bad Dürkheim das Validations-Qualitäts-Zertifikat des internationalen Dachverbands für Validation (VTI) erhalten. Die Geriatrie der Klinik war bereits 2017 mit dem VTI-Siegel ausgezeichnet worden – damals als erste Klinikabteilung weltweit.

Validation ist ein von der amerikanischen Gerontologin Naomi Feil begründeter, wertschätzender und empathischer Umgang mit Menschen mit Demenz. „Wir sind sehr stolz, nach der VTI-Anerkennung unserer altersmedizinischen Abteilung vor fünf Jahren das VTI-Validationszertifikat jetzt für unser gesamtes Krankenhaus zu erhalten“, unterstreicht Pflegedirektorin Doris Wiegner. „Dies bestätigt uns darin, dass wir unsere Angebote für die meist hochbetagten Patienten mit der Begleitdiagnose Demenz in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut haben.“

Spezielle Schulungen

Unter anderem werden Pflegekräfte, Therapeuten und Ärzte sowie Mitarbeitende aus den Bereichen Service und Verwaltung für den Umgang mit Menschen mit Demenz in Validation geschult. Spezialisierte Betreuungsmodelle gehen auf die besonderen Bedürfnisse altersverwirrter Patienten ein. So steht in der Geriatrie für diese Patienten ein besonderer Bereich – die von den Grünen Damen betreute „Guud Stubb“ – zur Verfügung.

Hoher Standard während der Pandemie

„Positiv beurteilt wurde unter anderem, dass wir bei der Pflege von Patienten mit der Begleitdiagnose Demenz psychosoziale Aspekte wie den engen Kontakt mit Angehörigen oder eine gemütliche und sichere Wohngestaltung berücksichtigen“, erläutert Wiegner. Besonders anerkannt hätten die Prüferinnen, dass die Klinik ihren hohen Standard auch während der Corona-Pandemie gehalten habe.