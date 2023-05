Der Wochenmarkt auf dem Obermarkt ist wichtig. Er müsste aber mehr Flair versprühen.

Neben dem Verkauf frischer regionaler Erzeugnisse und anderer Waren zweimal in der Woche bleibt auf dem Marktgelände viel Potenzial liegen. Denn die restliche Zeit dient es größtenteils als Parkfläche. Dabei zeigt doch das monatliche Marktfrühstück, wie gern die Dürkheimer auf dem Obermarkt zusammenkommen, um gemeinsam der Musik zu lauschen, ein Schwätzchen zu halten oder neue Menschen kennenzulernen. Nicht umsonst gelten Märkte schon lange als Zentrum des städtischen Lebens und als Orte der Begegnung. Viele Dürkheimer würden es sich wünschen, dass ihrem Markt mehr Leben eingehaucht wird. Nachhilfe in puncto Marktgeschehen können sich die Organisatoren bei unseren französischen Nachbarn geben lassen. Denn die Verantwortlichen dort haben es auf vorbildliche Weise verstanden, Lebensfreude und Leichtigkeit im Zentrum einer Stadt zusammenzubringen. Ein entsprechender Versuch wäre es in Bad Dürkheim auf jeden Fall wert, unternommen zu werden.