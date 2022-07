Am Donnerstag, 9 Uhr, öffnet die Deichmann-Filiale im Dürkheimer Gewerbegebiet nach einer einmonatigen Umbauphase wieder ihre Türen. Das modernisierte Schuhgeschäft in der Bruchstraße 1d kommt nun mit einer größeren Sportabteilung daher, so ein Unternehmenssprecher. Die umgestalteten Verkaufsräume sind demnach außerdem mit neuer LED-Beleuchtung, neuer Türanlage sowie neuem Bodenbelag ausgestattet. Zur Investitionssumme wollte der Sprecher keine Angaben machen. Die Filiale in Bad Dürkheim ist eine von rund 1200 in ganz Deutschland und hat montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet.