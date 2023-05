Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises wird in diesem Jahr wahrscheinlich ein Defizit von etwa 106.000 Euro erwirtschaften, teilte Klaus Pabst, Leiter des AWB, am Dienstag in einer Sitzung des Werkausschusses des Kreistags in Bad Dürkheim mit. Ein Gewinn von etwa 227.000 Euro sei geplant gewesen.

Pabst nannte dafür mehrere Ursachen. Ein Punkt sei die Kreismülldeponie an der Bundesstraße 37. So sei die Sanierung der sogenannten Bereitstellungsfläche Nord auf das kommende Jahr verschoben