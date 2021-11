Wohl ein technischer Defekt in einer Spülmaschine hat gegen 16.50 Uhr am Donnerstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in der Bahnhofstraße in Friedelsheim gesorgt. Wie der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim, Peter Hoffmann, auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilte, habe ein Bewohner der Wohnung das Feuer beim Eintreffen der Einsatzkräfte mithilfe eines Feuerlöschers löschen können. Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung und brachten die Spülmaschine ins Freie. Zwei Personen wurden vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst behandelt, seien jedoch nicht verletzt gewesen, wie Hoffmann weiter mitteilt. Gegen 17.45 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen. Neben einem Fahrzeug des Rettungsdienstes, war die Freiwillige Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim mit drei Fahrzeugen und 16 Mann sowie zwei Polizeifahrzeuge im Einsatz.