Weil Teile einer Wohnungsdecke heruntergebrochen sind, sind am Samstag im Bad Dürkheimer Stadtteil Grethen Polizei, Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) Neustadt im Einsatz gewesen. Laut Polizei wohnen in dem betroffenen Einfamilienhaus drei Personen, von denen aber nur zwei zu Hause waren, als der Vorfall gegen 15 Uhr gemeldet wurde. Betroffen ist eine Decke im ersten Obergeschoss. Die Feuerwehr half, die Menschen aus dem Haus zu begleiten, wie Karlheinz Bayer, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Dürkheim, auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtet. Die Decke sei notdürftig abgestützt worden. Laut Polizei sind die Bewohner vorübergehend in einem Hotel untergebracht worden. Am Montag soll das Bauamt hinzugezogen werden. Verletzt wurde niemand.