Nicht nur Landeskritik war im Kreistag bei der Verabschiedung des defizitären Haushalts zu hören. Man will künftig selbst mehr bei der finanziellen Schieflage gegensteuern.

Erschütternd. Noch nie dagewesen. Dramatisch: Man kann dem Landrat und den Fraktionen nicht vorwerfen, die finanzielle Situation des Kreises verschleiern zu wollen. Teilweise hatte man den Eindruck, alle wollten sie sich an Dramatik geradezu überbieten.

Der Landrat nahm sich in seiner Rede vor dem Kreistag viel Zeit, um die einzelnen Zahlen auseinander zu nehmen. Schließlich musste er dem Gremium, dem auch viele Vertreter der Kommunalparlamente angehören, genau begründen, warum man die Kreisumlage nach 13 Jahren erhöhen muss. Die Mehreinnahmen sind aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Viel wertvoller ist dem Kreis, dass er sich damit die Genehmigung des Landes zu seinem Zahlenwerk „erkaufen“ kann.

Als Zeichen guten Willens ist dann wohl auch das Bemühen zu verstehen, in einer Art Beirat künftig nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Was aber soll da zwischen Fraktionen und Verwaltung erarbeitet werden, wenn doch die großen Einsparbemühungen für den aktuellen Haushalt irgendwann an ihre Grenzen gestoßen sind?