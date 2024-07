Die beiden stärksten Fraktionen im Gemeinderat in Weisenheim am Berg, CDU und Bürger für Weisenheim (BfW), sollen künftig die Beigeordneten stellen. Entsprechende Kandidaturen hat der neue Bürgermeister von Weisenheim am Berg, Edmund Müller (BfW), im Vorfeld der Ratssitzung am Mittwoch bekannt gegeben (Bürgerhaus, 19 Uhr). So stellt sich der bisherige zweite Beigeordnete, Harald Dauns (CDU), zur Wahl für den ersten Stellvertreter des Bürgermeisters. BfW-Ratsmitglied Diana Kurkowski bewirbt sich für das Amt der zweiten Beigeordneten. Bislang war Klaus Lindenblatt (SPD) Erster Beigeordneter. Die CDU ist mit sechs Stimmen stärkste Fraktion im Gemeinderat, danach kommt die BfW-Fraktion mit fünf Sitzen. Die SPD hat drei Mandate, die Grünen zwei. Am Mittwoch wird der bisherige Bürgermeister Joachim Schleweis verabschiedet und Edmund Müller ins Amt eingeführt.