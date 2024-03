Mit dem Stück „Das Traumfresserchen“, basierend auf der phantastischen Geschichte von Michael Ende, Autor von Werken wie „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, „Momo“ und „Die unendliche Geschichte“, startet die Stadt Bad Dürkheim am kommenden Freitag, 22. März, um 16 Uhr im Haus Catoir nach langer Pause endlich wieder eine regelmäßige Kindertheaterreihe.

Zu sehen ist das Gute-Nacht-Stück für die ganz kleinen Theatergänger ab drei Jahren in der Inszenierung des „Kinder- und Jugendtheaters Speyer“, die 2021 Premiere feierte. In die Rolle des Königs von Schlummerland, der bis ans Ende der Welt reist, um seine Tochter, die Prinzessin Schlafittchen, von ihren bösen Träumen zu befreien, schlüpft Christof Heiner. Karten (5/7,50 Euro) in der Tourist-Information Bad Dürkheim oder online unter www.bad-duerkheim.de.

Der nächstfolgende Termin ist dann am 10. Mai „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ nach dem gleichnamigen Bilderbuch des „Grüffelo“-Duos Julia Donaldson/Axel Scheffler. Diese Aufführung ist Teil des Kinderprogramms während des Stadtfests und daher bei freiem Eintritt zu sehen. Es gibt zwei Vorführungen: um 15 Uhr und um 17 Uhr. Beim Limburg-Sommer gibt es drei Veranstaltungen für Kinder: die Märchenoper „Es war einmal“ am 7. Juli, um 11 Uhr und 16.30 Uhr, das Zirkusstück „Juri und das Alpaka-Lama-Drama“ am 9. Juli, um 17.30 Uhr und den Klassiker „Das kleine Gespenst“ am 10. Juli, ebenfalls um 17.30 Uhr. Nach dem Wurstmarkt im Herbst geht es dann wieder indoor weiter in der Reihe: mit einem Gastspiel des Impro-Theaters Mannheim am 11. Oktober (16 Uhr) im Haus Catoir, einem Besuch des Neustadter „Theaters in der Kurve“ mit dem Stück „Cooper, Flint und der Fabulator“ am 15. November im Dürkheimer Haus (16 Uhr) und dem Märchenklassiker „Frau Holle“ am Nikolaustag, 6. Dezember, wiederum im Haus Catoir (16 Uhr).