Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was Corona vor zwei Jahren noch stoppte, soll in diesem Sommer auf der Limburg nun umso erfolgreicher gelingen: Das „Theater an der Weinstraße“ spielt „Merlin oder Das wüste Land “ von Tankred Dorst, ein Monumentaldrama in jeder Hinsicht.

Rund 15 Stunden würde es dauern, wollte man alle 96 Szenen dieses nach Motiven der Artus-Epik gestalteten Stückes wirklich auf die Bühne bringen. Das tut natürlich keiner,