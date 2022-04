Ein Theaterstück mit Tradition führt die freie Theatergruppe „Gönnheimer Glocken“ nächsten Samstag als Teil der vom letzten Jahr nachgezogenen Jubiläumsfeier zum 1250-jährigen Bestehen ihres Dorfs auf.

„Die vergrabenen Glocken“ heißt das Theaterstück in Pfälzer Mundart, das eine reale historische Begebenheit aus dem Jahr 1793 zum Inhalt hat, als französische Revolutionstruppen in der Pfalz einfielen und auch in Gönnheim die Glocken der örtlichen Kirche einforderten, um daraus Gewehr- oder Kanonenkugeln zu machen.

Das Stück in drei Akten hat der Gönnheimer Altbürgermeister Robert Blaul geschrieben, der auch jetzt bei der Aufführung wieder selbst mitwirkt und sich darüber freuen kann, dass sein Stück inzwischen bereits zum dritten Mal auf die Bühne kommt. Erstmals gespielt wurde es 1979 anlässlich der Gründung des Heimat- und Kulturvereins, dessen Anliegen es seinerzeit war, dem Dach des Glockenturmes der Gönnheimer Martinskirche seine in einem anderen Krieg zerstörte, ursprüngliche barocke Zwiebelform wiederzugeben. Ein zweites Mal führte man das Stück dann 2004 zum 25. Geburtstag des Vereins auf. Jetzt wird es aus Anlass des großen Dorfjubiläums, das eigentlich schon 2021 angestanden hätte, erneut inszeniert. Neben Blaul sind auch Uschi Siemons und Wilfried Bernhardt von der Aufführung von vor 18 Jahren noch mit von der Partie

Das Gerüst ist verbürgt, der Rest wurde ausgeschmücktAls Vorlage für sein Manuskript diente Blaul ein Vorgang, der im Gönnheimer Heimatbuch von Ernst Christmann beschrieben steht, nämlich wie die Gönnheimer im Jahr 1793 ihre neuen Glocken vor dem Zugriff der Franzosen retteten, indem sie dieselben vom Turm herunterholten und im Feld vergruben und sie nicht mehr herausrückten, obwohl sie alljährlich eine Kontribution von 300 Gulden entrichten mussten. Nachdem 1796 die Strafe noch einmal bezahlt worden war, wurde der Gemeinde erlaubt, die über zwei Jahre lang verborgenen Glocken wieder auf den Turm zu hängen, heißt es in der Quelle.

Im Vorfeld der Gründung des Heimat- und Kulturvereines hatte der seinerzeitige Bürgermeister Adolf Reinhart die Idee, ein Stück über diese Anekdote der Ortsgeschichte zu schreiben und aufzuführen. Robert Blaul griff die Idee auf. Und weil er von Haus aus Winzer ist, seien ihm damals bei der Routinearbeit des Rebenschneidens im Frühjahr erste Gedanken zu dem Stück durch den Kopf gegangen, berichtete er. Am Ende hatte er den Stoff für einen Dreiakter zusammen. „Bei dem Stück ist nur das Ergebnis historisch verbürgt, der Ablauf der Geschichte nicht, den habe ich ausgeschmückt“, sagt Blaul.

Der Theaterabend wird festlich begleitet mit musikalischen Beiträgen von Katharina und Jan Henri Müller, dem Gesangverein Gönnheim und dem Posaunenchor Friedelsheim-Gönnheim. Saskia Müller hat die musikalische Gesamtleitung.

Termin

Die Aufführung findet am Samstag, 9. April, um 19.30 Uhr, im Festsaal des TV Gönnheim statt. Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 3. April, von 12 bis 15 Uhr im Nebenzimmer der TV-Gaststätte.