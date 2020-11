Die Mitarbeiter des Salinariums trauern um ihren Chef Peter Schneider: Der Betriebsleiter des Freizeitbades ist im Alter von 51 Jahren am 9. November überraschend verstorben. „Wir verlieren einen Betriebsleiter, der immer Teamgeist bewiesen hat und auch durch seine ruhige und ausgleichende Art sehr beliebt war – auch bei den Gästen“, äußerte sich Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher tief betroffen. 29 Jahre war Schneider im Salinarium tätig, das so etwas wie sein zweites Zuhause war. Gewohnt hat der Vater eines erwachsenen Sohnes nicht weit davon entfernt in der Sachsenhütter Straße.

Als Schlosser kam Schneider, der 1969 in Ludwigshafen geboren und in Weisenheim am Sand aufgewachsen ist, ins Salinarium, um dort 1991 eine Ausbildung zum Schwimmmeister-Gehilfen zu beginnen. Er arbeitete sich hoch zum leitenden Schwimmmeister und stellvertretenden Betriebsleiter bis zum Chef des Bades. Am 27. November, 13 Uhr, ist die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung in Weisenheim am Sand.