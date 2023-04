Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Abgehärtete Schwimmer können es kaum erwarten: Am 18. April startet das Salinarium in die Freibad-Saison. Wie die Therme-Baustelle den Betrieb einschränken wird, was eine Tageskarte kostet und welche Neuerungen zu erwarten sind.

Der Poolroboter zieht noch still seine Runden über den Boden des bereits gefüllten Außenbeckens. Auf den Grünflächen werden noch Pflanzen eingesetzt. Doch nicht mehr lange,