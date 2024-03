Den bewegenden Debütroman „Bleib bei mir“ von Ayòbámi Adébáyò hat Dorothee Heitkamp-Gieseler für den Literaturgesprächskreis der Stadtbücherei Bad Dürkheim am nächsten Dienstag ausgewählt. Darin rückt die Autorin die alarmierenden sexistischen Einschränkungen für Paare im Nigeria der 1980er Jahre in den Fokus.

Yejide und ihr Mann Akin wünschen sich sehnlichst ein Kind. Um schwanger zu werden, versucht die junge Frau alles nur Mögliche. Doch Untersuchungen, Behandlungen, Pilgerreisen und Stoßgebete bleiben erfolglos. Schließlich setzt Akins Familie ihn so lange unter Druck, bis er in die Ehe mit einer zweiten Frau einwilligt. Damals gab es in Nigeria die Möglichkeit, bei Kinderlosigkeit eine zweite oder dritte Ehe einzugehen. Yejide reagiert auf die Entscheidung ihres Mannes mit Wut und Trauer. Wird sie ihre Ehe noch retten können?

Neben dieser familiären Problematik, die zu einer Tragödie führt, schildert die Autorin die nigerianische Politik der 1980er Jahre: Putsch und Umbruch, den Machtwechsel im Land sowie die Einordnung der Geschlechterrollen und den Alltag. Adebayo, 1988 in Lagos geboren, studierte englische Literatur in Nigeria und kreatives Schreiben unter anderem bei Margaret Atwood und gilt als eine der wichtigsten jungen literarischen Stimmen Nigerias. Ihre literarische Arbeit konzentriert sich auf die Rolle der Frau in der nigerianischen Gesellschaft. Sie engagiert sich zudem in verschiedenen Hilfsorganisationen.

„Bei einem Besuch meiner Schwester in Halle, wo sie einen Buchladen hat, fragte ich nach afrikanischer Literatur. Und da empfahl mir der Buchhändler diesen Roman“, erklärt Heitkamp-Gieseler, wie sie auf dieses Buch kam. Mit der Resonanz auf den diesjährigen Themenschwerpunkt afrikanische Literatur ist sie bislang zufrieden, „obwohl es keine leichte Kost ist, denn es ist eine andere Welt“.

Der Literaturgesprächskreis diskutiert am Dienstag, 19. März, ab 20 Uhr in der Stadtbücherei Bad Dürkheim über Ayòbámi Adébáyòs Roman „Bleib bei mir“ (Piper-Taschenbuch, 352 Seiten, 14 Euro). Eintritt: 4 Euro.