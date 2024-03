Von Sabine Fehrenbach

Wenn Sie diesen Artikel lesen, hat der Frühling begonnen. Der astronomische Frühlingsanfang, bisweilen auch kalendarischer genannt, richtet sich nach der Lage der Sonne. Nur zweimal im Jahr steht die Sonne senkrecht über dem Äquator. Nur dann erleben wir genau zwölf Stunden Tag und zwölf Stunden Nacht. Und damit beginnt bei uns der Frühling beziehungsweise der Herbst.

Also endlich wieder Frühling – so denken die meisten, sobald es ringsum zu grünen und blühen beginnt. Die Natur erwacht zu neuem Leben, bei vielen Tieren beginnt die Paarungszeit. Auch wir Menschen lassen uns von den ersten warmen Sonnenstrahlen nur zu gerne verführen, wieder aktiver zu werden und in die Natur hinauszugehen.

Das Positive hat mehr Kraft als das Negative

Vielleicht geht es Ihnen wie mir: Ich liebe die vielen verschiedenen Grüntöne, die nach dem Grau des Winters den Frühling ankündigen. Trotz meiner Allergie gegen alles, was blüht und grünt, liebe ich den Frühling, die ersten bunten Blumen und die blühenden Bäume und Sträucher. Der Frühling macht deutlich, dass das Leben erneut gesiegt hat. Der Winter, wenn die Natur ruht und wie tot wirkt, lässt uns manchmal nur schwer glauben, dass das Leben stärker ist als der Tod. Und auch die vielen Negativschlagzeilen in den Nachrichten, Zeitungen und sozialen Medien lassen uns nur schwer glauben, dass das Gute, Positive letztlich stärker ist und mehr Kraft hat als alles Negative.

Unser Glaube setzt genau da immer wieder an. Nicht umsonst feiern wir Christen die Geburt Jesu am 24./25. Dezember und damit zu dem Zeitpunkt, an dem die Nächte wieder kürzer werden und das Licht zunimmt.

Mit Jesus beginnt unser Leben neu

Und nicht umsonst feiern wir Ostern am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Jesus, der für seine Botschaft von der Liebe Gottes bereit war in den Tod zu gehen, ist nicht im Tod geblieben. Er, der Leben ist, hat den Tod besiegt. Mit Jesus beginnt unser Leben neu – wie im Frühling das Leben in der Natur auch.

Nächste Woche ist es so weit. Wir Christen denken an diesem Wochenende an den Einzug Jesu nach Jerusalem, begleiten ihn in diesen Tagen in Jerusalem, über seine Gefangennahme, seine Verurteilung und seinen Tod am Kreuz bis hin zum Jubel über die Erkenntnis, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Das Leben hat den Tod besiegt. Ich wünsche uns allen, dass wir das in unserem Leben immer wieder aufs Neue glauben und vielmehr noch, erfahren können.

Das Leben ist stärker als der Tod, das Positive stärker als alles Negative. Beginnen wir in diesem Glauben jeden Tag unser Leben aufs Neue. So gelingt Auferstehung mitten im Leben.

Sabine Fehrenbach, Gemeindereferentin, Pfarrei HI. Lukas, Hettenleidelheim