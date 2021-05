Über den Frühling in der Natur sowie dessen Wirkung auf und bedeutung für den Menschen.

„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus“ – mit diesem Lied haben wir, die „Alten“, in unserer Jugendzeit den Frühling begrüßt. Singen ist mit den Jahren aus der Mode gekommen. Aber die Freude ist uns geblieben. Jedes Jahr erleben wir das aufbrechende Leben in der Natur. Die Bäume in ihrer Blütenpracht, wie sie sich kleiden in das zarte „Grün“ ihres Laubes. Dazu die Sonne, strahlend in neuer Kraft: „Der Frühling ist da!“

Wohin wir schauen – überall frisches, neues Leben. Und es zieht uns hinaus, hinein in eine Welt des Lebens; zu schauen die sprießende Saat und das leuchtende Gelb der Rapsfelder; zu hören das Rauschen der Wälder, den Gesang der Vögel; zu atmen die erfrischende Luft. Albert Schweitzer hat einmal den Satz geprägt: „Ich bin Leben – das leben will – mitten im Leben – das leben will.“ Jesus sagt es mit anderen Worten: „Ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben.“(Jh10,10) Daran erinnern uns die Christen-Feste des Frühlings: Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Wir glauben an das Leben, das die Gräber sprengt; das über den Tod hinaus reicht; Leben, das in die Welt Gottes hinein reicht; das in Gott selbst gehalten ist und das er mit seinem Pfingst-Geist durchwirkt.

Zeichen der Zuwendung

Dabei denke ich an die zahlreichen Gräber unseres Alltags: die Niedergeschlagenheit und Trostlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit, und vor allem die Gräber der Einsamkeit. Nicht zu vergessen ist die Corona-Zeit, die so niederdrückend auf vielen Menschen lastet; die uns in sich eingeschlossen hält wie in ein Grab. In alle Menschennöte hinein rufen wir: „Du, Mensch, Du darfst leben!“

Und mit dankbarer Aufmerksamkeit nehmen wir die zahlreichen Lebenshilfen wahr, die gegeben und geschenkt werden – in den heilenden und pflegenden Berufen und durch ehrenamtliche Dienste; und seien es – da und dort – nur kleine Zeichen der Zuwendung. Es sind die Menschen, die sich mit helfenden Händen und sorgendem Herzen an die Seite der Leidenden stellen; die sie begleiten. Jede ihrer Gesten will Hoffnung geben und Mut machen: „Du bist nicht allein. Ich bleibe bei Dir und helfe Dir. Auf mich kannst Du Dich verlassen.“ Oft braucht es nur ein wenig an Aufmerksamkeit und Freundlichkeit, und neues Leben beginnt zu sprießen, zu blühen und kann reifen zur wertvollen Frucht. Es wird Frühling im Leben der Menschen.