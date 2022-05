„Freude am Dekor“ könnte die Überschrift über diesen Beitrag unserer Serie „Fenstergeschichte(n)“ lauten: Das dekorative Fenster, um das es dabei geht, gehört zu einem Hardenburger Haus aus dem 19. Jahrhundert, bei dem sich klare Geometrie mit schmuckvollen Elementen verbindet.

Im geschwungenen Aufsatz über dem vierteiligen Fenster im Obergeschoss ist die Jahreszahl 1897 zu lesen. Im gleichen Jahr tauchte in Deutschland erstmals die Bezeichnung einer neuen, jungen Kunstrichtung auf: „Jugendstil“. Der Name geht zurück auf die kurz zuvor gegründete Kunstzeitschrift „Jugend“.

Um die Jahrhundertwende entwickelte sich in der Architektur in Deutschland eine neue, plastische Formensprache. Von den Stilmerkmalen des Historismus suchte sich die Bewegung des Jugendstils abzugrenzen, wobei es dennoch zu Mischungen und Überschneidungen kam. Die damalige Vorliebe für dekorative Motive zeigt auch das Haus in der Kaiserslauterer Straße.

Eingefasst sind die Fenster in roten Sandstein, ebenso der leicht vorspringende Gebäudeteil, den eine verschnörkelte Ornamentik krönt. Die beiden oberen, kleineren Fensterteile werden feingliedrig unterteilt. Ihre schmückende Farbverglasung enthält florale Motive. Die gesamte Gestaltung der Fassade zeigt ein harmonisches Formen-Repertoire.