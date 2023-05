Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

WhatsApp-Gruppe und Zettel am Schwarzen Brett: So hatten sich die Mitglieder des Vereins „Wir im Fronhof Eck“ das Miteinander in dem gleichnamigen Wohnprojekt in der Fronhofallee in Bad Dürkheim nicht vorgestellt. Doch der Gemeinschaftsraum als wichtige Grundlage des Zusammenlebens steht er erst seit dem Wochenende zur Verfügung.

Nicht nur nebeneinander, sondern miteinander leben, lautet das Ziel. Seit rund einem Jahr sind die drei Gebäude bewohnt, die auf Initiative des Vereins errichtet wurden. Trotz der pandemiebedingten