Wer Grünschnitt hat, kann diesen nach Ostern abgeben – das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim jetzt mitgeteilt. Sie erfülle damit einen Wunsch vieler Menschen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) öffnet in Absprache mit den Ortsgemeinden alle Grünschnittsammelstellen im Kreis – sowohl die kreiseigenen wie auch die von den Gemeinden betriebenen – am Donnerstag, 16. April, und Freitag, 17. April, jeweils von 9 bis 17 Uhr und am Samstag, 18. April, von 8 bis 14 Uhr.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) sagt mit Blick darauf, dass derzeit viele Menschen im Garten arbeiten und Rasenschnitt, abgetrennte Zweige und Ähnliches loswerden wollen: „Wir haben uns die Entscheidung, die Grünschnittsammelstellen zu öffnen, nicht leicht gemacht.“ Denn diese seien ja zuvor geschlossen worden, weil dort Menschenansammlungen zu fürchten gewesen seien. „Wir denken, dass wir mit der Öffnung von allen Stellen an drei vollen Tagen eine gute Lösung gefunden haben, damit sich die Abgabe verteilt“, so Ihlenfeld.

Es sei wichtig, dass Personen, die Grünschnitt anlieferten, sich nicht auf einem Ort konzentrierten. Auch sollte das Zeitfenster ausgenutzt werden. Geöffnet haben die Plätze der Gemeinden sowie die Sammelstellen beim Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt und auf den Wertstoffhöfen Friedelsheim und Esthal. Bei den Wertstoffhöfen und im Abfallwirtschaftszentrum sollen mehrere Schüttboxen für Grünschnitt aufgestellt werden, so dass nicht alle Kunden an eine Stelle müssen.

„Es ist wichtig, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, dies wird vor Ort kontrolliert“, so Klaus Pabst, Leiter des AWB. „Wir möchten an diesen drei Tagen auch schauen, wie es läuft. Möglicherweise kann auch an anderen Tagen geöffnet werden, wenn sich keine Ansammlungen bilden und sich alle an die Regeln halten“, so Pabst

Abgegeben werden kann an diesen drei Tagen ausschließlich Grünschnitt, keine Wertstoffe. Für die Abgabe von Wertstoffen würden Möglichkeiten geprüft, wie eine gesteuerte Anlieferung erfolgen könnte, bei der das Aufkommen gering gehalten werde. „Über die Öffnung der Wertstoffhöfe und das mögliche Prozedere wird rechtzeitig informiert“, sagt Papst. Gewerbliche Anlieferungen auf dem Wertstoffhof Friedelsheim sind weiterhin möglich.