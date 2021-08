Es hat sich abgezeichnet: In diesem Jahr wird es keine Move Night geben. Deutlich zu wenig Zulauf hatte die Veranstaltung des Stadtsportverbandes, bei der auch die Sieger der RHEINPFALZ-Sportlerwahl geehrt wurden. Für eine Neuauflage braucht es neue Ideen und Mitstreiter.

In Sachen Move Night kamen in den vergangenen Monaten gleich mehrere Probleme zusammen. „Das grundsätzliche Modell von Move Night mit Sportlerehrung greift so nicht mehr, es muss etwas Neues geben“, sagt Klaus Schwarz, Vorsitzender des Stadtsportverbandes (SSV).

Vor allem die zu geringe Besucherzahl war für den SSV ein großes Problem, weil die Ausrichtung der Move Night, die 2016 zum ersten Mal den nicht mehr für zeitgemäß erachteten Sportlerball abgelöst hat, hohe Kosten verursacht. Die kann der SSV nicht dauerhaft immer wieder ausgleichen. Dabei ist die Move Night schon günstiger als der Ball zuvor. Gespart wurde zusätzlich, was möglich war, ohne das Konzept komplett über den Haufen zu werfen. „Wir haben alles versucht. Den DJ weggelassen, alles in die Halle verlegt, statt das Foyer mitzunutzen, die Technik ist uns mit den Kosten entgegen gekommen“, berichtet Schwarz. Dennoch haben die Sponsorengelder und die Einnahmen durch den Eintritt nicht ausgereicht. „aber wenn wir mehr weglassen, ist es nicht mehr die Move Night“. Mehrkosten entstanden, weil Auflagen beispielsweise zum Brandschutz dazu kamen.

„Wirtschaftlich nicht mehr vertretbar“

Nach der Move Night im vergangenen November waren Stadt und VR Bank Mittelhaardt eingesprungen, sodass der SSV „plus/minus Null“ aus der Veranstaltung kam. „Aber das geht nicht noch einmal“, betont Schwarz. „Von der wirtschaftlichen Seite ist das für uns alle nicht mehr vertretbar.“

Das größte Problem bei all dem: die Besucherzahlen. Im Jahr 2019 waren es knapp über 500, vor zwei Jahren sogar nur gut 400. Mit Tisch-Karten und den zum Flanieren einladenden Move-Tickets, einem Mix aus Jugendlichen und Erwachsenen und auch geladenen Gästen wären aber 750 Besucher nötig, um die Veranstaltung zu finanzieren. Dabei hatte zuvor die Mitgliederversammlung des SSV noch ergeben, dass die Vereine die Move Night wollen und die anwesenden Vorsitzenden sagten zu, sie würden ihre Mitglieder motivieren, zu kommen.

Fehlender Zuspruch von Vereinen

„Wir haben versucht, zu vermitteln, dass es nicht nur um die einzelnen Akteure geht. Es hat mich enttäuscht, dass die Leute nicht bereit sind, ihren Sport und ihren Verein zu vertreten und mit ihren Geehrten oder Nominierten zu feiern. Das ist schade“, bedauert Schwarz die fehlende Resonanz. Es stelle sich die Frage, ob Move Night und Sportlerehrung noch zeitgemäß oder ob andere Konzepte nötig seien.

Hinzu kommt: Seit Monaten ist wegen der Corona-Krise kein geregelter Sportbetrieb möglich. Spielzeiten sind unter- oder abgebrochen. Meister wurden am grünen Tisch gekürt, während andere gar keine Chance hatten und haben, in Wettkämpfen – die kaum stattfinden – ihr Können zu zeigen. Da stellt sich die Frage danach, wer eigentlich nominiert werden sollte? „Es sind keine fairen Voraussetzungen“, sagt Schwarz.

Welche Perspektiven hat Stadtsportverband?

Nun soll bei der nächsten Mitgliederversammlung des SSV über das weitere Vorgehen in Sachen Move Night gesprochen werden. „Wie wir das künftig machen, wo und in welchem Format ist offen“, betont der Vorsitzende. Zusammen mit der RHEINPFALZ und der Stadt werde der SSV nach Alternativen suchen.

„Es geht aber auch grundsätzlich um die Perspektiven des Stadtsportverbandes“, sagt der SSV-Vorsitzende mit Blick auf die Mitgliederversammlung. Die Stadt habe ein Interesse daran, den SSV zu erhalten, weil ihr die Ehrenamtlichen Arbeit abnehmen. „Aber die Frage ist: Was wollen unsere Mitgliedsvereine? Was kann der SSV für sie tun? In welchem Format ist eine Ehrung erwünscht?“, fragt Schwarz.

„Wir könnten mehr machen“

Da in dieser und der Versammlung im kommenden Jahr nahezu der komplette Vorstand neu gewählt wird, appelliert Schwarz an die Dürkheimer: „Wir brauchen mehr Unterstützung und Leute, die eine Perspektive im SSV sehen, sich engagieren. Und wir brauchen mehr Resonanz in den Vereinen.“

In den SSV-Mitgliederversammlungen seien meist Vereinsvorsitzende anwesend. „Die können selten noch zusätzlich Ämter im SSV übernehmen, aber vielleicht könnten Sie jemanden mitbringen, der Zeit und Lust hat, mitzuarbeiten.“ Derzeit tragen sieben Vorstandsmitglieder im SSV die meiste Arbeit, es gibt weitere acht Sitze im Beirat. Schwarz betont: Wenn der SSV perspektivlos sei, habe es keinen Sinn, weiterzumachen, „das sehen wir im Vorstand mittlerweile sehr kritisch“. Ohne schmälern zu wollen, was der SSV schon leiste: „Wir könnten noch mehr machen, aber nur, wenn es auch im Interesse der Vereine ist, es ihnen etwas bringt“, betont Schwarz.

Zur Sache

Die Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes findet am Donnerstag, 20. August, 19.30 Uhr, statt. Auf der Tagesordnung steht neben den Berichten des Vorsitzenden, der Vorstandsressorts und der Kassenprüfer die Nutzung der Kreissporthallen, Vorstandsneuwahlen und Anträge von Mitgliedern auf dem Programm.