Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord stehen am Sonntag zwei Derbys an. Sowohl bei Seebach II gegen Friedelsheim als auch bei Ellerstadt gegen Wachenheim dürfte der Tagesform große Bedeutung zukommen. Leistadt will Aufstiegsaspirant Niederkirchen ein Bein stellen.

Am Sonntag erwarten die Seebacher bereits um 11.45 Uhr den TuS Friedelsheim. „Die Begegnungen mit Friedelsheim waren immer hart umkämpft. Auch dieses Mal dürften Kleinigkeiten über