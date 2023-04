Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2021 wird in Weisenheim am Sand Jubiläum gefeiert. Die 4300-Einwohner-Gemeinde wird 1250 Jahre alt. Ab Freitag liegt die Festschrift an fünf Verkaufsstellen aus.

„Wenn noch jemand das passende Geschenk für den Weihnachtsbaum sucht, hier ist es“, sagt Thomas Groh vom Jubiläumsfeier-Organisationsteam schmunzelnd.

Das Dorf Weisenheim am Sand