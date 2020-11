Der geplante Abriss einer alten Scheune ist im Dackenheimer Gemeinderat zum Aufreger geworden. Das Gremium wird sich mit dem Thema erneut am Montag in öffentlicher Sitzung ab 19 Uhr im Saal des Dorfgemeinschaftshaus beschäftigen.

Das Grundstück auf dem die alte Scheune steht, liegt in der Dackenheimer Straße und grenzt an den lokalen Sommerbach. Weiter südlich folgen das Dorfgemeinschaftshaus sowie der Dorfplatz. In der Denkmaltopographie für den Landkreis Bad Dürkheim sind einzelne Bestandteile der Scheune unter Schutz gestellt, ein vermauerter Quader aus dem Jahr 1525 und ein Rundbogentor mit Wappenschlussstein aus dem 16. beziehungsweise 17. Jahrhundert. Der Bauherr plant laut Verwaltung offenbar, die Außenmauern der bestehenden Scheune bis zu einer Höhe von 4,75 Meter zu erhalten und die umfasste Fläche zukünftig als Carport, Innenhof und Fahrradschuppen zu nutzen. Das Rundbogentor, das den Graben des Sommerbachs überspannt und so bereits auf einem Grundstück in Gemeindebesitz steht, sowie der als Spolie vermauerte Quader aus dem Jahr 1525 sollen an Ort und Stelle verbleiben und erhalten werden. Das Dach des Gebäudes wird hingegen komplett zurückgebaut.

Hinter der Scheune soll ein Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von rund 200 Quadratmetern entstehen. Das zweigeschossige Wohngebäude mit ausgebautem Dachgeschoss erreicht laut Verwaltung eine maximale Firsthöhe von 10,40 Meter, womit die aktuelle Firsthöhe der Scheune nicht überschritten werde. Das Haus soll ein Satteldach bekommen.

Bürgermeister Schrank hat starke Bedenken

In der Ratssitzung vom 5. Oktober hatte die Verwaltung dem Rat vorgeschlagen, dem Vorhaben des Bauherren das gemeindliche Einvernehmen zu versagen. Doch eine knappe Mehrheit des Rates stimmte dagegen. Allerdings merkte die Verwaltung an, dass in solchen Fällen in der gleichen Abstimmung noch die Zustimmung zum Bauantrag und damit das gemeindliche Einvernehmen gemäß Paragraf 36 des Baugesetzbuchs (BauGB) erfolgen muss. Dies war in der Sitzung vom 5. Oktober nicht der Fall, sodass nun weiterhin offen ist, ob die Gemeinde dem Baugesuch zustimmt oder nicht. Deshalb wird das Thema noch einmal behandelt.

Der Dackenheimer Bürgermeister Edwin Schrank (FDP) hatte schon im Vorfeld der letzten Sitzung keinen Hehl daraus gemacht, dass er starke Bedenken gegen das Vorhaben hat. Am Montagabend dürfte deshalb sicher wieder hart diskutiert werden. Die Ratsmitglieder stimmen über zwei Optionen ab: Das Vorhaben ablehnen oder es erlauben. Es könnte wieder spannend werden. Weiteres Thema auf der Tagesordnung ist der Breitbandausbau in der Gemeinde.