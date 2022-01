Am Mittwoch gegen 11 Uhr ist nach Polizeiangaben ein in der Wasserhohl in Bad Dürkheim gepartker Mercedes beschädigt worden. Ein bis dahin unbekannter 85-jähriger VW-Polo-Fahrer beschädigte beim Rückwärtsfahren die Fahrerseite Mercedes und flüchtete von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Zwei Zeuginnen beobachteten den Verkehrsunfall jedoch werden, verständigten die Polizei und konnten sowohl das Kennzeichen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Täter an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.