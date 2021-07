Am Mittwoch, 19 Uhr, hat der 87 Jahre alte Fahrer eines Opel Astra laut Polizei in der Speyerer Straße in Ellerstadt einen geparkten Toyota Auris beschädigt und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Passiert sei der Unfall im Vorbeifahren, in Mitleidenschaft gezogen wurde der Kotflügel des Toyota. Den Schaden am Toyota beziffern die Beamten auf 300 Euro, der Schaden am Opel des Unfallverursachers betrage 800 Euro. Ein Zeuge informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Opels nennen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte Unfallflüchtige an seiner Wohnanschrift im Bereich Ludwigshafen ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.