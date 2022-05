Am Dienstag gegen 17 Uhr hat laut Polizei der Fahrer eines Citroën Berlingo am Eichplatz in Bad Dürkheim einen Gartenzaun beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Zaun entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Unfall jedoch, informierte unverzüglich die Polizei und teilte ihr das Kennzeichen mit. Die Beamten konnten daraufhin den Unfallverursacher an der Firmenanschrift ausfindig machen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.