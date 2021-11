Am Dienstag gegen 11 Uhr hat eine Hondafahrerin aus Neustadt in der Bahnhofstraße in Bad Dürkheim laut Polizei beim Ausparken einen dort abgestellten Peugeot beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Den Schaden beziffern die Beamten auf 1000 Euro. Eine Zeuge konnte ihnen jedoch das Kennzeichen des Hondas mitteilen. Mit diesen Angaben konnte die Polizei die Unfallverursacherin an ihrer Wohnanschrift im Bereich Neustadt ausfindig machen. Gegen die Frau wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.