Zu einer Unfallflucht ist es laut Polizei am Montag, um 15.30 Uhr, in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand gekommen. Demnach war der Fahrer eines Mercedes CL in Fahrtrichtung Freinsheim unterwegs. An einer Engstelle kam es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Citroën Berlingo, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Mercedes entstand ein Schaden von 150 Euro. Der Mercedesfahrer begab sich daraufhin zur Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Citroën als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Unfallflüchtige an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.