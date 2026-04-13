Die Kinder der Bären- und Füchsegruppe der Kita Hardenburg haben Besuch von einem Müllauto bekommen. Wie Stadt und Landkreis Bad Dürkheim mitteilen, dankt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises mit dem Besuch den Kindern für die rege Teilnahme an der 24. Müllsammelaktion der Stadt.

Für die Kinder sei der Besuch zu einem Erlebnis voller Überraschungen geworden: „Sie konnten das große Fahrzeug aus nächster Nähe erkunden, selbst den Knopf zum Hochheben der Mülltonnen betätigen, manche drückten in der Fahrerkabine sogar auf die Hupe. Dabei erfuhren sie spielerisch, wie wichtig Mülltrennung und verantwortungsbewusstes Handeln für die Umwelt sind“, heißt es in der Mitteilung.

Mit neugierigen Fragen begleiteten die Kinder trotz des Nieselregens das Geschehen, hörten aufmerksam zu und probierten selbst aus, wie die Mülltonnen und deren Leerung funktionieren. Dabei lernten sie, welcher Abfall in welche Tonne gehört und warum jeder Beitrag zählt – ganz gleich, wie klein er erscheint.