Der Baubetriebshof stellt in den kommenden Wochen 62 Dogstations in der Stadt und in den Ortsteilen auf.

Bereits 2018 hatten Seebacher Ortsbeirat und Kulturverein ein Pilotprojekt gestartet, bei dem Hundekotbeutelspender an beliebten Gassi-Routen installiert wurden. Das Ergebnis: 70 Prozent weniger Verschmutzung durch Hundekot. An den Stationen, die jetzt aufgestellt werden, können sich Hundehalter Kotbeutel ziehen und die Hinterlassenschaften der Tiere auch entsorgen.

Kosten für Anschaffung und Aufbaue: 28.000 Euro

Im April 2021 hatte die Verwaltung ein Konzept für die Ausweitung des Seebacher Projekts auf die ganze Stadt vorgestellt. Damals war von 58 Stationen die Rede, die in Anschaffung und Aufbau 28.000 Euro kosten sollten. Der größte Kostenpunkt ist die Leerung und die Entsorgung des Kots. Den Auftrag dafür hat der Bau- und Entwicklungsausschuss am Donnerstag an den Integrationsbetrieb Grünstadt des Vereins BFB vergeben, der die Stationen auch wieder mit Beuteln bestückt. Kosten: knapp 61.000 Euro im Jahr. Die Leerung soll wöchentlich erfolgen, im Sommer wird zweimal pro Woche geleert.